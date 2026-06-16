В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня национального спасения

В Баку при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Исполнительной власти города Баку в Приморском национальном парке прошел праздничный концерт, посвященный 15 июня - Дню национального спасения.

Как передает Day.Az, мероприятие было приурочено к 33-й годовщине возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоятельному требованию народа и состоялось перед зданием Часовой башни. Для жителей столицы и гостей нашего города в Приморском национальном парке, который является одним из любимых мест отдыха, была представлена яркая музыкальная программа с участием известных певцов и творческих коллективов.

В концерте выступили народные артисты Айгюн Байрамова, Билал Алиев, Фаиг Алиев, Ильгар Мурадов, Ниямеддин Мусаев, Самир Джафаров, Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева, заслуженные артисты Хайям Мустафазаде, Лала Мамедова, Манана Джапаридзе, Рамиль Гасымов, Севда Алекперзаде, а также известные и любимые исполнители Амиль Гасаноглу, Диляра Казымова, Илькин Довлетов, Ирада Ибрагимова, Камиля Набиева, Мехин Гумбатова, Мурад Ариф, Нури, Вефа Везирова, Замиг и группа "Natiq ritm", представившие зрителям свои лучшие музыкальные номера.

Праздничный концерт завершился красочным фейерверком.