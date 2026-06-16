США сконцентрируются на кризисе в Украине

Соединенные Штаты намерены теперь сконцентрировать внимание на урегулировании в Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на завершение боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в беседе с журналистами по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен американский лидер Дональд Трамп.

При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование в Украине с европейскими партнерами по "семерке". "Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом", - сказал американский лидер, имея в виду в первом случае подготовку меморандума с Ираном, а во втором - мирный процесс в Украине. "Посмотрим, сможем ли мы этого добиться", - отметил Трамп.

Он также дал высокую оценку состоявшимся 14 июня телефонным беседам с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Вчера прошли два очень хороших разговора", - подчеркнул Трамп. "Мы будем об этом говорить [на открывающемся саммите Группы семи]", - добавил президент США.