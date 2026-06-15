https://news.day.az/world/1841612.html Стало известно, когда полностью откроется Ормузский пролив - ВИДЕО США и Иран подписали соглашения о прекращении военных действий. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бене. "С большим удовольствием могу сообщить, что все соглашения подписаны. Ормузский пролив уже частично открыт.
Стало известно, когда полностью откроется Ормузский пролив - ВИДЕО
США и Иран подписали соглашения о прекращении военных действий.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бене.
"С большим удовольствием могу сообщить, что все соглашения подписаны. Ормузский пролив уже частично открыт. Суда фактически начали движение. В пятницу пролив будет полностью открыт", - отметил Трамп.
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