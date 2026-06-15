Установлен антирекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль отметился необычным достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Кабо-Верде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, форвард вошел в историю мировых первенств со знаком минус.

По данным статистической компании Opta, за первые 30 минут встречи Оярсабаль не совершил ни одного касания мяча. С момента начала сбора подобной статистики на чемпионатах мира в 1966 году ни одному футболисту еще не доводилось оставаться без единого касания на протяжении первых получаса игры.

Необычный рекорд был зафиксирован в матче, в котором испанцы владели инициативой и большую часть времени проводили на половине поля соперника. Тем не менее центральный нападающий долгое время оставался практически незаметным для партнеров.

Напомним, что встреча между Испанией и Кабо-Верде проходит в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026.