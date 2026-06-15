https://news.day.az/world/1841613.html В Иране прокомментировали предстоящую встречу с американской делегацией Главы делегаций США и Ирана могут провести встречу 19 июня в Швейцарии. Как сообщает Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az. "В пятницу, вероятно, в Швейцарии состоится встреча глав делегаций обеих сторон, и между Ираном и США будет подписан меморандум о взаимопонимании.
В Иране прокомментировали предстоящую встречу с американской делегацией
Главы делегаций США и Ирана могут провести встречу 19 июня в Швейцарии.
Как сообщает Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az.
"В пятницу, вероятно, в Швейцарии состоится встреча глав делегаций обеих сторон, и между Ираном и США будет подписан меморандум о взаимопонимании. После этого пройдет первый раунд дальнейших переговоров", - заявил Аракчи.
По его словам, подписание меморандума может положительно повлиять на экономическую ситуацию в Иране. Однако он подчеркнул, что Тегеран не должен полностью зависеть от подобных экономических соглашений.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре