В Иране прокомментировали предстоящую встречу с американской делегацией

Главы делегаций США и Ирана могут провести встречу 19 июня в Швейцарии.

Как сообщает Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az.

"В пятницу, вероятно, в Швейцарии состоится встреча глав делегаций обеих сторон, и между Ираном и США будет подписан меморандум о взаимопонимании. После этого пройдет первый раунд дальнейших переговоров", - заявил Аракчи.

По его словам, подписание меморандума может положительно повлиять на экономическую ситуацию в Иране. Однако он подчеркнул, что Тегеран не должен полностью зависеть от подобных экономических соглашений.