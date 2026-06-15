США готовы смягчить санкции против Ирана

Вашингтон готов к существенному смягчению санкций против Ирана.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS.

"Ни один доллар американских средств не пойдёт Ирану. Но если иранцы возьмут на себя долгосрочные обязательства, мы готовы к значительному смягчению санкций", - отметил Вэнс.