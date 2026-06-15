Шуша как точка сборки нового мира

Автор: Акпер Гасанов

Проведение международной конференции "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе" в Шуше - это своего рода символ возвращенной истории, восстановленного суверенитета и новой геополитической реальности, в которой Азербайджан выступает не объектом, а субъектом формирования региональной и глобальной повестки.

Да, сам факт, проведения представительного международного мероприятия именно в Шуше, освобожденной от оккупации и стремительно возрождающейся, придает происходящему особый смысл. И особенно важно, что конференция проводится в День национального спасения, а также в год пятилетия подписания Шушинской декларации, закрепившей стратегическое союзничество Азербайджана и Турции. Эти символические даты усиливают значение происходящего, превращая его в событие не только дипломатическое, но и историческое.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам конференции справедливо подчеркивает: современный мир переживает сложный и турбулентный период. Геополитические процессы становятся все более напряженными, конфликты - затяжными, а международные механизмы урегулирования - зачастую недостаточно эффективными.

На этом фоне площадки для открытого диалога приобретают особую ценность. И Шушинская конференция - одна из таких площадок. При этом, рост числа ее участников с каждым годом - это показатель растущего интереса к азербайджанской модели миростроительства. Модели, которая базируется не на декларациях, а на конкретных действиях и результатах.

Азербайджан прошел сложный исторический путь. После восстановления независимости наша страна столкнулась с оккупацией части своих территорий, международной несправедливостью и угрозами безопасности. В течение почти тридцати лет резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских вооруженных формирований, оставались неисполненными.

Реальность изменилась лишь тогда, когда Азербайджан взял на себя ответственность за восстановление справедливости. 44-дневная Отечественная война 2020 года и последующие события 2023 года не только восстановили территориальную целостность страны, но и кардинально изменили баланс сил в регионе. Это был переломный момент, после которого стало возможным говорить не о замороженном конфликте, а о реальном мирном процессе.

И здесь принципиально важно подчеркнуть, что Азербайджан не остановился на достигнутом. Именно наше страной была предложена логика мира. Подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, парафирование мирного азербайджано-армянского соглашения в Вашингтоне - все это стало фундаментом для новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе.

Ключевым элементом этой архитектуры является Зангезурский коридор. Его значение выходит далеко за рамки региональной инфраструктуры. Это стратегическая артерия, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и станет важнейшим сегментом Среднего коридора, связывающего Восток и Запад. В условиях глобальной трансформации логистических цепочек такие проекты приобретают особое значение.

Однако миростроительство - это не только дипломатия и инфраструктура. Это еще и восстановление. Азербайджан демонстрирует уникальный пример постконфликтного развития. Объявление 2026 года Годом градостроительства и архитектуры, проведение Всемирного форума городов ООН в Баку - это демонстрация реальных достижений нашей страны.

Весь мир видит как освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура превращаются в современные пространства с развитой инфраструктурой, умными городами и комфортной средой для жизни. Более 85 тысяч человек уже вернулись в родные места - и это только начало.

Таким образом, Азербайджан показывает, что мир - это не только отсутствие войны. Это создание условий для достойной жизни. В более широком контексте наша страна позиционирует как активный участник формирования нового мирового порядка. Укрепление связей с тюркским миром, развитие сотрудничества с партнерами в Евразии - все это превращает Азербайджан в важный геополитический центр.

Именно поэтому можно констатировать, что Шуша сегодня - это точка сборки нового мира на Южном Кавказе. А Шушинская конференция выходит за рамки регионального события. Она становится частью глобального диалога о безопасности, сотрудничестве и будущем международных отношений.