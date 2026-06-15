Пезешкиан рассказал об окончательном соглашении с США

Договоренности между Ираном и США являются важным шагом к прекращению войны и началу переговоров, однако окончательное соглашение пока не сформировано.

Как передает Day.Az, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Иран подготовился ко всем вариантам, и внимание правительства сосредоточено на честном служении народу - с соглашением или без него", - заявил он.

По словам Пезешкиана, после интенсивных переговоров был поддержан текст меморандума о взаимопонимании.

"Истинные намерения США в вопросе уважения прав иранского народа должны быть проверены на практике. Указания Верховного лидера сыграли большую роль во включении положений, направленных на защиту национальных интересов Ирана, и за это мы ему благодарны", - отметил президент Ирана.