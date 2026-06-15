ЧМ-2026: Бельгия сравняла счет в матче с Египтом - ОБНОВЛЕНО 3 - ВИДЕО
00:33
Сборная Бельгии восстановила равновесие в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Египта.
Встреча группы G проходит на стадионе Lumen Field в Сиэтле, а после 66 минут игры счет составляет 1:1.
Бельгийцы сумели отыграться благодаря голу Ромелу Лукаку. Опытный нападающий поразил ворота соперника на 66-й минуте и вернул свою команду в игру.
Ранее первыми отличились египтяне. На 20-й минуте Эмам Ашур завершил результативную атаку своей команды после передачи Мохамеда Салаха и вывел африканскую сборную вперед.
23:23
Сборная Египта вышла вперед в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Бельгии.
Встреча проходит в Сиэтле, а счет был открыт на 20-й минуте.
Атаку египетской команды начал Мохамед Салах, который сегодня отмечает свой 34-й день рождения. Лидер африканской сборной получил мяч на правом фланге и выполнил передачу в центр на Имама Ашура.
Полузащитник обработал мяч и вторым касанием нанес точный удар с линии штрафной площади в ближний угол ворот. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа оказался бессилен помочь своей команде - 1:0.
Этот гол стал неприятным сюрпризом для одного из фаворитов группы G, поскольку до начала встречи именно бельгийцы считались явными претендентами на победу.
Из-за жаркой погоды в Сиэтле, где температура воздуха достигает +30 градусов, арбитр предоставил командам паузу на водопой.
23:02
На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовал матч первого тура группы G между сборными Бельгии и Египта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Lumen Field в американском Сиэтле.
Обе команды начинают свой путь на мундиале и рассчитывают сделать важный шаг в борьбе за выход в плей-офф.
Сборная Бельгии считается фаворитом противостояния и одной из сильнейших команд группы. Египет же связывает основные надежды с опытными лидерами команды и рассчитывает преподнести сюрприз одному из европейских грандов.
Во втором туре группового этапа бельгийцы встретятся со сборной Ирана, а затем сыграют против Новой Зеландии. Египет после сегодняшнего матча проведет встречи с Новой Зеландией и Ираном.
Напомним, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
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