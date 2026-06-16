В США разбился бомбардировщик B-52

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлёта с базы Эдвардс в штате Калифорния.

Как сообщает FOX21 News Colorado, инцидент произошёл около 11:20 по местному времени, передает Day.Az.

После крушения на место были направлены экстренные службы и спасательные подразделения.

Информация о пострадавших пока не уточняется.

Отмечается, что экипаж B-52 обычно состоит из пяти человек.

База Эдвардс расположена примерно в 161 километре к северу от Лос-Анджелеса.