https://news.day.az/world/1841622.html В США разбился бомбардировщик B-52 Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлёта с базы Эдвардс в штате Калифорния. Как сообщает FOX21 News Colorado, инцидент произошёл около 11:20 по местному времени, передает Day.Az. После крушения на место были направлены экстренные службы и спасательные подразделения.
В США разбился бомбардировщик B-52
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлёта с базы Эдвардс в штате Калифорния.
Как сообщает FOX21 News Colorado, инцидент произошёл около 11:20 по местному времени, передает Day.Az.
После крушения на место были направлены экстренные службы и спасательные подразделения.
Информация о пострадавших пока не уточняется.
Отмечается, что экипаж B-52 обычно состоит из пяти человек.
База Эдвардс расположена примерно в 161 километре к северу от Лос-Анджелеса.
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