https://news.day.az/world/1841625.html

Судоходство в Ормузском проливе будет бесплатным

CША и Иран не будут взимать никаких платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам. "Это будет бесплатно. У нас был небольшой спор по этому вопросу. Никаких платежей не будет", - отметил он.