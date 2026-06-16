Судоходство в Ормузском проливе будет бесплатным

CША и Иран не будут взимать никаких платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

"Это будет бесплатно. У нас был небольшой спор по этому вопросу. Никаких платежей не будет", - отметил он.

Американский лидер добавил, что ожидает полного открытия пролива и свободного судоходства