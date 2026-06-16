https://news.day.az/world/1841625.html Судоходство в Ормузском проливе будет бесплатным CША и Иран не будут взимать никаких платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам. "Это будет бесплатно. У нас был небольшой спор по этому вопросу. Никаких платежей не будет", - отметил он.
Судоходство в Ормузском проливе будет бесплатным
CША и Иран не будут взимать никаких платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
"Это будет бесплатно. У нас был небольшой спор по этому вопросу. Никаких платежей не будет", - отметил он.
Американский лидер добавил, что ожидает полного открытия пролива и свободного судоходства
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре