Перечислены способы продления жизни памяти компьютера

Хранение на SSD в компьютере большого объема данных и частая перезапись файлов может ускорить смерть накопителя. Об этом сообщает издание XDA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа отметили, что практически все современные компьютеры поставляют с твердотельными накопителями (SSD), которые значительно быстрее, чем жесткие диски (HDD). Они рассчитаны на длительный срок использования, но неправильная эксплуатация может убить модули памяти.

Специалисты перечислили способы продления жизни накопителей. Так, авторы рекомендовали отключить функцию индексирования файлов, так как лишняя фоновая активность ускоряет износ оборудования. Также они посоветовали не допускать, чтобы на SSD сохранялись временные файлы приложений. В качестве примера авторы привели работу программ по монтажу видео, которые могут создавать и удалять кэш-файлы большого размера.

В материале говорится, что на диске рекомендуется оставлять как минимум 15-20 процентов свободного пространства. Авторы заметки отметили, что крайне не рекомендуется использовать SSD в качестве места для хранения архивов - для этого лучше приобрести отдельный жесткий диск.