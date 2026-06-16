ЧМ-2026: Первый гол на матче Саудовская Аравия-Уругвай

02:55

В результате Муслера среагировал на опасный удар головой, но мяч не прижал! А набежавший Аль-Амри из вратарской протолкнул мяч в сетку! 1:0.

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Сборные Саудовской Аравии и Уругвая начали свой первый матч на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az, стартовый свисток прозвучал на стадионе "Хард Рок" в американском городе Майами.

Команды играют в рамках первого тура группы H.

Судит эту встречу арбитр из Италии Маурицио Мариани.

Оба тренера выставили на поле сильнейшие составы.

Уругвайцы сразу пошли вперед силами Федерико Вальверде и Дарвина Нуньеса.

Футболисты Саудовской Аравии активно обороняются и надеются на быстрые контратаки.

Напомним, что другие участники этой группы - Испания и Кабо-Верде - ранее сыграли вничью.

Победитель текущего матча выйдет на чистое первое место в таблице.