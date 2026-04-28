Народный артист Азербайджана Аваз Абдулла стал вавилонским царем в Германии

Народный артист Азербайджана Аваз Абдулла исполнил главную партию в премьере оперы "Набукко" в Nationaltheater Mannheim (Национальный театр Мангейма, Германия).

Премьера одной из самых знаменитых опер Джузеппе Верди состоялась 25 апреля и стала заметным событием театрального сезона, сообщил Trend артист, передает Day.Az.

Премьера прошла с аншлагом и была встречена овациями.

Спектакль идет на итальянском языке с немецкими и английскими субтитрами. Музыкальный руководитель постановки - известный дирижёр, маэстро Роберто Рицци Бриньоли (Италия), режиссёр - Кристиан фон Гётц (Германия).

Опера "Набукко", впервые поставленная в 1842 году, считается одним из произведений, принесших Верди мировую славу. В основе сюжета - драматическая история вавилонского царя Навуходоносора (Набукко), завоевавшего Иерусалим и уведшего еврейский народ в плен. На фоне войны, борьбы за власть и религиозных конфликтов разворачиваются судьбы Набукко, его дочерей Абигайль и Фенены, а также любовная линия с участием Измаила. Одним из самых известных эпизодов оперы стало исполнение хора пленённых евреев "Va, Pensiero", ставшее символом надежды и свободы.

Показы спектакля в Мангейме продлятся до 31 мая.