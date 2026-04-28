По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы

Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 2 и 3 мая с целью удовлетворения пассажирского спроса.

Об этом сообщили Day.Az в АЖД.

Отмечается, что пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АДЖ или через приложение ADY Mobile.

Также напомним, что по данному направлению ежедневно организуются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.