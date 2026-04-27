Кочарян выступил против будущего Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Ни для кого не секрет, что вопрос отношений Еревана с Анкарой является хрупким и чувствительным. Армяне до сих пор слепо убеждены в том, что был совершен т.н. "геноцид", а Турция со времен Первой Карабахской войны закрыла границу. Тем не менее, сегодня, стороны ведут переговоры, есть значительный прогресс и граница может быть вновь открыта наряду с нормализацией отношений. Однако, есть те, кто все еще не может отпустить выдуманную обиду и пытается, во чтобы то ни стало, помешать этому процессу. Одним из таких "гениев" политики является экс-президент Роберт Кочарян, которому очень нравится выступать с никому ненужными речами перед выборами.

На днях, в очередной раз беседуя с журналистами в рамках своей пиар-кампании, он дал понять, что, сев в кресло, намерен саботировать этот процесс и даже оправдал сожжение радикалами флага Турции в Ереване.

По словам Кочаряна, "геноцид армян" - якобы признанный всеми факт, и Армения не должна отступать от своей позиции из-за подхода Турции, необходимо сохранять последовательность.

"Мы не должны подстраиваться", - утверждает Седракович, откровенно игнорируя все плюсы, которые могут быть у Армении от восстановления отношений с соседями.

Далее еще "лучше". Когда журналюги спросили его, что он думает о сожжении турецкого флага, Кочарян заявил следующее: "В политике и в мире это является одной из форм протеста. Если одно государство причиняет боль другому - это выражение протеста".

Интересно было бы посмотреть реакцию Кочаряна, если бы флаг Армении каждый год демонстративно сжигали бы в Турции. Конечно, в Турции до такой низости никто не опустится, но чисто гипотетически, думаем, его риторика была бы совершенно противоположной.

Во-вторых, нельзя отрицать тот факт, что нормализация с Турцией сулит Армении огромные инвестиции, учитывая региональные проекты и прочие инициативы. А пока граница закрыта, участвовать в этом Ереване не может. Пашинян, к примеру, это понимает. Кочарян же готов все уничтожить ради кресла, говоря то, что хотят слышать реваншисты и радикалы.

Иными словами Роберт Седракович вновь доказал, что боится. Боится думать по-новому. А предлагать новые решения он вовсе не в силах, ибо застрял в прошлом политический трупак. Для кресла премьера он не годится.