Один из лучших ноутбуков ASUS

Рынок ноутбуков сегодня требует от устройств универсальности. Пользователю нужен инструмент, который одинаково уверенно работает в офисе, в дороге и дома. ASUS ExpertBook Ultra как раз соответствует этим ожиданиям. Это флагман корпоративной линейки ASUS, который при этом легко выходит за рамки классического бизнес-сегмента и подходит для более широкой аудитории. Модель уже доступна к заказу и ориентирована на тех, кто ценит сочетание мобильности, производительности и современных технологий.

Если посмотреть то, что предлагает ASUS ExpertBook Ultra, то сразу становится ясным, что компания открывает новую главу в премиальном сегменте рабочих ноутбуков. Модель занимает флагманское место в корпоративной линейке ASUS ExpertBook и ее возможности делают ее удачным выбором гораздо шире классической бизнес-аудитории. Такой ноутбук подойдет руководителю, специалисту, который часто работает в дороге, и пользователю, которому нужен легкий, мощный и современный инструмент на каждый день. Здесь удачно сочетаются мобильность, высокий запас производительности, продуманная защита данных и функциональность, которая действительно важна в реальной работе.

Первое, что формирует впечатление об ASUS ExpertBook Ultra, это его корпус. Ноутбук получился удивительно легким для своего класса: вес начинается от 0,99 кг, а толщина остается минимальной, поэтому устройство удобно брать с собой каждый день, перевозить в сумке, использовать в командировках, на встречах и во время работы вне офиса. При этом легкость не стала компромиссом в вопросе надежности. Корпус выполнен из магний-алюминиевого сплава и дополнен нанокерамическим покрытием с твердостью 9H, которое помогает лучше сохранять внешний вид устройства при активной эксплуатации. Для модели такого уровня это особенно важно, потому что она рассчитана на постоянное движение и интенсивный рабочий ритм.

Сильная сторона ExpertBook Ultra заключается и в том, что мобильный формат здесь сочетается с очень серьезной аппаратной платформой. Ноутбук оснащается процессорами Intel Core Ultra нового поколения, вплоть до X9 Series 3, а в старших конфигурациях получает графику Intel Arc и до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Такой запас позволяет уверенно работать с большими таблицами, множеством вкладок, аналитическими сервисами, графикой, видеоконференциями, многозадачностью и локальными ИИ-сценариями, что очень важно в современной бизнес среде. Система охлаждения ExpertCool Pro поддерживает термопакет до 50 Вт, что для столь тонкого и легкого устройства выглядит особенно убедительно. В сравнительных тестах модель показывает заметный прирост относительно предыдущего поколения и выглядит очень уверенно на фоне других тонких бизнес-ноутбуков. К примеру, в Cinebench R23 результат достигает 18 737 баллов в многопоточном режиме, а в 3DMark Time Spy графический результат составляет 6911 баллов. Эти цифры хорошо показывают, что перед нами устройство, рассчитанное не только на базовую офисную нагрузку, но и на более сложные рабочие задачи.

Отдельного внимания заслуживает экран. ASUS ExpertBook Ultra получил 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 3K и частотой обновления до 120 Гц. В этой версии используется используется ключевая инженерная особенность - технология Tandem OLED, при которой матрица состоит из двух слоев органических светодиодов, работающих совместно и распределяющих нагрузку между собой. За счет этого нагрузка на каждый пиксель снижается, что напрямую влияет на долговечность: ресурс панели увеличивается примерно в 2-3 раза по сравнению с классическими OLED-экранами.

Разница заметна и по яркости. Tandem OLED способен выдавать до 1400 кд/м2, тогда как стандартные OLED-дисплеи в ноутбуках обычно ограничены уровнем около 500-600 кд/м2. Это фактически выводит экран на уровень профессиональных HDR-мониторов, используемых для работы с цветом и видео.

Для пользователя это означает четкую картинку, глубокий черный цвет, насыщенные оттенки и высокую детализацию, а также комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Дополнительный плюс состоит в матовом защитном покрытии Corning Gorilla Matte и стекле Gorilla Glass Victus. Такое решение делает экран более практичным в повседневном использовании и лучше приспособленным к активной мобильной эксплуатации.

Еще один важный аргумент в пользу этой модели связан с автономностью. ASUS ExpertBook Ultra способен работать до 26 часов без подзарядки, а батарея на 70 Вт·ч дополняется функцией быстрой зарядки. Это особенно ценно для тех, кто проводит день в разъездах, работает на встречах, в аэропортах, кафе, коворкингах и не хочет постоянно зависеть от розетки. Ноутбук позволяет спокойно планировать рабочий день, не думая о зарядном устройстве каждые несколько часов. В результате устройство - полноценный мобильный инструмент, который подстраивается под ритм владельца и не ограничивает его.

С точки зрения повседневного комфорта модель тоже проработана очень внимательно. Клавиатура получила защиту от случайного проливания жидкости в небольших количествах, подсветку и приятный ход клавиш, что важно для тех, кто много печатает. Большой тачпад с тактильным откликом делает навигацию более удобной и точной. В ноутбуке предусмотрен полноценный набор современных разъемов, включая Thunderbolt 4, USB-A и HDMI 2.1, поэтому он легко встраивается в привычную рабочую среду без постоянного поиска переходников. Возможность подключения двух 4K-дисплеев расширяет сценарии использования и делает ExpertBook Ultra удобной основой как для мобильной работы, так и для стационарного рабочего места.

Для деловой аудитории особую ценность представляют функции безопасности, и здесь ASUS подошла к вопросу основательно. В ExpertBook Ultra используется комплекс ASUS ExpertGuardian, который включает аппаратные и программные средства защиты. Среди них сканер отпечатка пальца, TPM 2.0, поддержка Microsoft Secured-core PC, процессор безопасности Microsoft Pluton, ИК-камера с Windows Hello и соответствие требованиям NIST SP 800-193 для защиты BIOS, что особенно важно для тех, кто работает с чувствительной информацией, корпоративными данными, документами и перепиской. При этом подобные функции полезны и обычному пользователю, который хочет лучше контролировать безопасность личных файлов и учетных записей.

ASUS ExpertBook Ultra уверенно чувствует себя и в контексте новой волны ИИ-устройств. Модель относится к классу Copilot+ PC и предлагает широкий набор возможностей, связанных с искусственным интеллектом. Нейропроцессор Intel AI Boost обеспечивает производительность до 50 TOPS, а суммарный показатель достигает 180 TOPS. На практике это означает ускорение интеллектуальных функций Windows, более удобную работу с поиском, обработкой контента, голосовыми сценариями и повседневными задачами, где важны скорость, автоматизация и локальная обработка данных. Дополнительный интерес вызывает фирменный набор функций ASUS, включая AI ExpertMeet, который помогает во время онлайн-встреч, умеет работать с субтитрами, шумоподавлением, расшифровкой речи и другими полезными инструментами для коммуникации.

Важная особенность этой модели состоит в том, что она остается актуальной далеко за пределами узкого корпоративного сценария. Да, перед нами флагман серии ExpertBook, рассчитанный на высокие требования бизнеса, частые поездки и интенсивную деловую эксплуатацию. Однако по совокупности характеристик ASUS ExpertBook Ultra выглядит также сильным вариантом для любого пользователя, который ценит сочетание малого веса, высокой производительности, качественного дисплея, долгой автономности и современного дизайна. Такой ноутбук одинаково уместно смотрится на рабочем столе руководителя, в рюкзаке специалиста, который постоянно перемещается по городу, и дома у человека, которому нужен универсальный премиальный ноутбук для работы в широком смысле слова.

Протестировав ASUS ExpertBook Ultra становится определенно ясно - каждая важная деталь работает на общий результат. Он легкий, быстрый, выносливый, технологичный и хорошо подготовлен к тем сценариям, которые сегодня становятся нормой: гибридный график, постоянная связь, видеозвонки, работа с большим количеством данных и растущая роль ИИ-инструментов. Поэтому интерес к этой модели легко объясним. Это один из самых сильных ноутбуков ASUS в своем сегменте, который, напомним еще раз, уже доступен к заказу и способен заинтересовать как деловую аудиторию, так и тех, кто просто хочет получить современное рабочее устройство высокого класса.