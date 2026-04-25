Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь его стране

Что касается энергетической сферы, то в такой очень сложный период мы получили 11 пакетов помощи. Мы выражаем благодарность Азербайджану за эту помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Также поблагодарив Президента Ильхама Алиева за помощь детям из Украины, Володимир Зеленский отметил: "Вы помогаете нашим детям. Наши дети приезжают из прифронтовых регионов. Они столкнулись с тяготами, пострадали от войны. Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту поддержку", - подчеркнул Президент Украины.