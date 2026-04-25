Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с журналистом телеканала Fox News.

По словам Трампа, решение было принято на фоне текущей ситуации вокруг переговорного процесса.

"Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: 'Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они (Иран) могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем", - отметил он.