Xiaomi решила возобновить производство складных смартфонов

Компания Xiaomi после годичной паузы в развитии линейки складных смартфонов готовит выпуск новой модели. Как сообщает GizmoChina, следующим устройством бренда в этом сегменте может стать аппарат под названием Xiaomi 17 Fold, а его дебют ожидается в начале июля 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдера Kartikey Singh, изначально новинку планировали представить уже в следующем месяце вместе с Xiaomi 17 Max, однако затем сроки были сдвинуты. Дополнительную интригу создает и возможное переименование устройства: ранее предполагалось, что модель выйдет как Mix Fold 5, но теперь все больше признаков указывает на отказ Xiaomi от привычного бренда.

На это, в частности, указывает запись в базе IMEI, где складной смартфон компании фигурирует под номером модели 26023PN08C и кодовым именем Pecan. Особенность в том, что устройства серии Mix Fold обычно используют в коде обозначение "PX", тогда как маркировка "PN" чаще встречается у основной номерной линейки Xiaomi, включая серию Xiaomi 17. Это может свидетельствовать о том, что производитель решил встроить складную модель в основную продуктовую линейку.