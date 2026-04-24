В части одного из районов Баку не будет света

24 апреля на территории Сураханского районного управления энергоснабжения и сбыта будут проведены работы по благоустройству участка от подстанции №360 напряжением 35/6 кВ до трансформаторного пункта.

Как сообщили Day.Az в в "Азеришыг", в связи с этим с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача электроэнергии в части жилого массива "Баглар" поселка Говсан.

Отмечается, что после завершения ремонтных работ населенный пункт будет обеспечен более качественным электроснабжением.