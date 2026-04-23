Парламентская делегация Ирландии посетила города Шуша и Ханкенди

23 апреля находящаяся с визитом в нашей стране парламентская делегация Ирландии во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони МакКормаком посетила города Шуша и Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, знакомство делегации парламента Ирландии с городом Шуша началось с Городской площади. Гостям была предоставлена информация о том, что в период оккупации армяне расстреляли установленные здесь памятники выдающимся деятелям азербайджанской культуры - Хуршидбану Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли. Затем гости ознакомились с мечетью Ашагы Говхар Ага, посмотрели крепостные стены города Шуша, поднялись на Джыдыр дюзю.

Прибыв в город Ханкенди, гости ознакомились с площадью Победы, Карабахским университетом, а также широкомасштабными строительно-созидательными работами, проводимыми Азербайджанским государством.

Отмечалось, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сегодня жизнь возвращается в свое русло. По мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются к родным очагам.