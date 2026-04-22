Президент Ильхам Алиев: За последние двадцать лет в нашу экономику вложено более 350 млрд долларов

За последние двадцать лет в нашу экономику было вложено более 350 млрд долларов, причем почти половина этой суммы - 170 млрд долларов - приходится на инвестиции из иностранных источников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

"Таким образом, создание благоприятного для инвестиций делового климата также было одной из поставленных перед нами задач, и она в основном решена", - сказал глава нашего государства.