Деятели культуры Азербайджана отметили 110-летие выдающейся актрисы Насибы Зейналовой

Вечер, посвященный 110-летию со дня рождения выдающейся актрисы, народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой, стал значимым культурным событием, собравшим представителей творческой интеллигенции и общественности. Мероприятие было организовано министерством культуры Азербайджана и Союзом театральных деятелей Азербайджана. Вечер прошел в атмосфере глубокого уважения к памяти актрисы, чье имя навсегда вписано в историю национального искусства, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

С воспоминаниями о жизненном и творческом пути актрисы выступили председатель Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмайлов, заместитель председателя, народный артист Ильхам Намиг Камал, народный артист Ясин Гараев, заслуженные деятели искусств Марьям Ализаде и Ильхам Рагимли, заслуженная артистка Гюльшад Бахшиева, а также ответственный секретарь Союза Аида Гафарова и актриса Земфира Абдулсамедова. Их выступления раскрыли многогранность таланта Насибы Зейналовой, ее вклад в развитие театра и кино, а также подчеркнули масштаб ее личности.

В ходе вечера были представлены видеоматериалы, посвященные актрисе, а также фрагменты из спектаклей и фильмов с ее участием, позволившие зрителям вновь прикоснуться к ее уникальному сценическому и экранному мастерству.

От имени семьи выступила внучка актрисы - Насиба Новрузова, выразившая признательность организаторам и участникам за сохранение памяти о ее бабушке.

Творчество Насибы Зейналовой стало ярким и самобытным явлением азербайджанской культуры. Ее сценическое дарование, основанное на органичности, тонком чувстве юмора и глубокой человечности, по праву считается символом искреннего и подлинно народного искусства. Современники и исследователи неоднократно отмечали, что подобные личности появляются крайне редко, становясь эпохой в истории национальной сцены.

Родившись 20 апреля 1916 года в Баку в семье одного из основателей профессионального азербайджанского театра Джахангира Зейналова, она с ранних лет была связана с искусством. Первые шаги в актерской профессии сделала в 16 лет, выступая в драматическом кружке под руководством легендарного Рзы Тахмасиба, а вскоре начала участвовать в гастролях театральной труппы.

С 1938 года ее творческая судьба была неразрывно связана с Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром, где Насиба Зейналова создала целую галерею ярких образов в спектаклях "Аршин мал алан", "Мешади Ибад", "Гаджи Гара", "Улдуз" и других. Особое место в ее репертуаре заняла роль Джаннет хала в постановке "Гайнана", ставшая одной из самых узнаваемых в ее карьере и получившая широкую известность благодаря экранизации режиссером Гусейном Сеидзаде.

Фильмы "Мачеха", "Я помню тебя, учитель", "Свекровь", "Украли жениха" и другие картины с ее участием вошли в золотой фонд азербайджанского кино. Экранные образы актрисы отличались выразительностью, естественностью и ярким комедийным даром.

Посвятив сцене около семи десятилетий, Насиба Зейналова ушла из жизни 10 марта 2004 года, в День национального театра. Похоронена в Аллее почетного захоронения в Баку.

Сегодня ее творческое наследие продолжает жить, оставаясь важной частью культурной памяти Азербайджана и служа образцом высокого актерского искусства, неподвластного времени.