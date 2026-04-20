В Армении в розыск объявлен генерал

В Армении в розыск объявлен генерал-майор Григорий Хачатуров, сын бывшего генерального секретаря ОДКБ. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила Генеральная прокуратура республики. По имеющейся информации, решением Антикоррупционного суда в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде ареста.