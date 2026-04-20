Baku Steel Company на выставке Tube 2026 в Германии

С 13 по 17 апреля 2026 года в Дюссельдорфе, Германия, прошла выставка Tube 2026 - одно из ведущих международных мероприятий в сфере трубной промышленности. Азербайджан на выставке в качестве единственного национального участника представила ЗАО "Baku Steel Company" (далее - BSC).

В рамках выставки делегация компании провела ряд деловых встреч с действующими и потенциальными клиентами из Европейского союза, США, Центральной Азии и Ближнего Востока. По итогам переговоров согласованы визиты партнеров на производственные площадки BSC, а также проведение технических визитов на площадки заказчиков в зарубежных регионах. Состоявшиеся встречи имели важное значение для расширения экспортной географии компании и вывода международных деловых связей на качественно новый уровень.

Отдельно прошли встречи с ведущими производителями оборудования, на которых были обсуждены перспективные совместные проекты, возможности долгосрочных поставок и направления технологического сотрудничества.

Одним из значимых итогов мероприятия стало официальное приглашение BSC к вступлению в International Tube Association (ITA). Это подтверждает активное присутствие компании на международных рынках, роста ее отраслевого авторитета и деятельности в соответствии с глобальными стандартами.

Выставка Tube проводится раз в два года с 1988 года. В 2026 году в ней приняли участие более 1 100 компаний из более чем 40 стран, представив широкий спектр решений для трубной промышленности.

Напомним, что в 2024 году BSC получила сертификат API (American Petroleum Institute) и начала экспорт трубной продукции, произведенной в соответствии с данным международным стандартом, на рынки США и Европейского союза. Этот сертификат подтверждает соответствие продукции компании высоким стандартам качества и техническим требованиям нефтегазовой отрасли, а также дополнительно усиливает конкурентоспособность BSC на международных рынках.

О КОМПАНИИ

ЗАО "Baku Steel Company" - крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

