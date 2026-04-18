Корона против протокола: львовский позор европейской монархии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Львов, апрель 2026-го. Пока в Украине уже четвертый год идет война, ежедневно уносящая сотни жизней, шведский король решил продемонстрировать свою "солидарность".

Официальная повестка звучала безупречно: возложение цветов к мемориалу павших, встреча с президентом Зеленским, делегация во главе с министром иностранных дел. Последний раз монарх посещал страну в 2008 году вместе с королевой Сильвией - тогда еще в мирное время. Теперь же визит подавался как символ европейской поддержки нации, ведущей войну за существование.

Однако камеры зафиксировали совсем другую картину. Сначала - неловкая пауза: протянутая рука Зеленского повисает в воздухе. Король не реагирует. Через несколько секунд, уже на другом ракурсе, жест все-таки происходит - видимо, после тихой подсказки протокола. Два видео, один эпизод. И вся дипломатическая риторика вдруг оказалась под микроскопом.

... 79-летний Карл XVI Густав, король Швеции, потомок викингов и хранитель короны, которая пережила и Наполеона, и две мировые. Рядом - Володимир Зеленский, президент страны, которая борется не только за свою свободу, но и за иллюзию европейской солидарности. Зеленский протягивает руку - жест, который в любой нормальной стране значит "мы вместе". А монарх? Короткий кивок, как лакею на парадном обеде, и - отстранение. Это не неловкость протокола, а голая правда европейской души, вывернутая наизнанку одним презрительным движением.

В мире, где политики тренируют каждое движение перед зеркалом, рукопожатие - это не мелочь. Это древний код: признание равного статуса, готовность к диалогу, элементарное человеческое уважение. Когда подобный код ломается на глазах у миллионов, объяснения "это протокол" или "северная сдержанность" звучат уже неубедительно. Особенно когда речь идет о стране, которую Европа публично называет "частью нашей семьи" и щедро финансирует.

Швеция, как и весь Евросоюз, последние годы громко заявляет о ценностях - демократии, солидарности, борьбе с агрессией. Король, хоть и конституционный, остается живым символом государства. Его жесты воспринимаются не как личная прихоть, а как позиция страны. Поэтому инцидент во Львове мгновенно стал не просто неловкостью, а лакмусовой бумажкой. Он показал, насколько тонка грань между официальной поддержкой и реальным отношением. Насколько глубоко сидит привычка смотреть на восточноевропейских партнеров свысока - даже когда они проливают кровь за общие, казалось бы, идеалы.

Зеленский отреагировал сдержанно и благодарно: "Очень благодарны за уважение к нашим павшим". Но общественность и эксперты уже не сдерживаются. Для одних это доказательство лицемерия европейских элит. Для других - подтверждение, что монархии XXI века все еще живут в мире, где статус определяется не заслугами, а рождением. А для третьих - просто усталость Европы от бесконечной украинской темы, которую хочется поддерживать, но не слишком близко.

Так один несостоявшийся рукопожатный жест превратился в зеркало. Зеркало, в котором отражается не только королевский протокол, но и вся система европейской солидарности: громкие слова, многомиллиардные пакеты и тихое, почти неуловимое желание сохранить дистанцию. Визит продолжается. Но после львовского эпизода уже никто не сможет сказать, что символы в дипломатии ничего не значат.

О, как же они потом засуетились! Сначала - полное игнорирование, потом - якобы "вынужденное" рукопожатие под камерами. Мол, традиции, северный характер, сословное мышление. Да бросьте! В XXI веке, когда Европа захлебывается от собственных проповедей о равенстве, правах и "никто не выше закона", сохранение конституционной монархии - это не милый анахронизм, это плевок в лицо современной реальности! Это феодальный пережиток, который они холят и лелеют, как старую бабушкину фарфоровую вазу, полную трещин. Король, который до сих пор мнит себя "помазанником Божьим", смотрит на президента демократической страны, как на выскочку из колонии. И это - Швеция, та самая, что в этом году отстегнула Украине четыре миллиарда евро! Четыре миллиарда! На Gripen'ы, на ПВО TridonMk2, на гуманитарку, на возвращение детей. "Мы с вами, братья по оружию!" - кричат они с трибун. А на деле - рука не протянута. Потому что в глубине души для них Украина - не равный, а полезный инструмент. Расходный материал в большой игре.

Вспомните, как Европа любит поучать весь мир. "Демократия! Равенство! Инклюзия!" - эти слова они выкрикивают с таким пафосом, будто изобрели их вчера. А сами? Сами продолжают тащить за собой хвост средневековья. Монархии в Дании, Норвегии, Швеции - это не просто туристический аттракцион. Это символ: мы - элита, мы - выше. Мы - те, кто решает, кому подавать руку, а кому - кивнуть, как псу. И вот Зеленский, который ведет войну уже пятый год, где каждый день гибнут тысячи, где небо рвется от ракет, - для них он не глава государства. Он - проситель. Проситель с протянутой рукой, которой можно и пренебречь. Вспомните, как испанский король Хуан Карлос в свое время демонстрировал пренебрежение к республиканцам. История повторяется, только теперь в роли "варвара" - Украина, которая осмелилась просить равенства.

А где же скандал? Где возмущение европейской прессы? Тишина. Гробовая. Потому что это - их система. Их иерархия. Украина для них - не партнер по клубу, а бедный родственник на пороге. Получай миллиарды, получай самолеты, получай поддержку в ООН - но не жди, что мы будем считать тебя своим. Это же классика! Как в той басне: "Мы с тобой одной крови, ты и я" - но только пока ты полезен. Когда придет время делить трофеи или, не дай бог, садиться за один стол на равных - тут-то и проявится истинное лицо. Шведский король не первый и не последний. Вспомните, как Макрон когда-то хлопал по плечу африканских лидеров, а потом удивлялся, почему они не благодарны.

И самое циничное - это происходит именно сейчас, когда Швеция наконец-то проснулась от своей нейтральной спячки и вошла в НАТО. Когда она, скрипя зубами, начала поставлять оружие. Когда Зеленский сам говорит: "Очень благодарны за уважение". Уважение? За четыре миллиарда? Да за такие деньги можно было бы и поклониться в пояс! Но нет. 79-летний монарх отстранился. Потому что в его венах течет не кровь викингов-защитников, а синяя кровь тех, кто привык смотреть сверху вниз. Это не расизм, как кто-то может ляпнуть в порыве упрощения. Это хуже. Это классовое высокомерие, пережиток сословного мышления, которое Европа прячет под слоем демократического грима.

Европа в кризисе, господа! Экономика трещит по швам, миграция разъедает общество, правые партии рвутся к власти, а элиты вместо того, чтобы решать проблемы, играют в символические игры. "Мы поддерживаем Украину!" - и тут же демонстрируют, что поддержка - это не про равенство, а про контроль. Украина для них - щит против России, но не более. Не член семьи. Не "свой". И этот отказ от руки - как пощечина в бархатной перчатке. Громче любых слов. Он говорит: "Спасибо за то, что умираете за наши интересы. Но место ваше - у порога".

Что дальше? А дальше - та же песня. Новые пакеты помощи, новые обещания, новые Gripen'ы в небе. А в душе - то же презрение. Потому что пока Европа не избавится от этого феодального червя в своей голове, пока монархи будут считать себя выше президентов, выбранных народом, до тех пор настоящего союза не будет. Только удобный союз. Только временный. Только на условиях "мы даем, вы кланяетесь".

Зеленский, конечно, стерпел. Сказал о "уважении к павшим". Дипломатия. Но мы-то видим. Видим, как рука повисла в воздухе. И этот кадр - он останется. Как символ. Как приговор европейскому лицемерию. В эпоху, когда все кричат о равенстве, король Швеции показал: для некоторых равенство - это когда ты ниже. И точка.

А вы, европейцы, продолжайте. Продолжайте читать лекции миру. Продолжайте качать головой над "недемократичными" режимами. Только не удивляйтесь, когда однажды рука, протянутая вам в ответ, останется висеть в воздухе. История - дама с хорошей памятью. И она не прощает такого высокомерия. Никогда.

Вот и вся европейская "солидарность" в одном жесте. Но давайте копнем глубже, ибо этот эпизод - не одиночный плевок, а симптом раковой опухоли всей системы. Европа, которая после Второй мировой поклялась: "Никогда больше!" - сама возродила кастовость под соусом "традиций". Швеция, Дания, Норвегия - эти "модели демократии" - до сих пор держат королей, как реликвии в музее. И короли эти не просто декор. Они - живое напоминание: кровь важнее голосования. Рождение важнее заслуг. А Зеленский? Он - выскочка из постсоветского пространства. Даже если его народ выбрал, даже если он ведет войну уже пятый год, где Европа сама боится ввязаться по-настоящему. Для Карла XVI Густава он - не коллега-государь. Он - временный союзник. Полезный идиот, как сказал бы Ленин, только в шведском варианте.

Вспомните прецеденты - их пруд пруди! В 2008-м тот же король приезжал в Украину с королевой Сильвией - и тогда, заметьте, рукопожатия были. А почему? Потому что тогда не было полномасштабной войны, не было нужды в "инструменте". Тогда Украина была просто страной на периферии. А сейчас? Сейчас она - мясорубка, которая перемалывает российские войска, давая Европе время отдышаться. И за это - миллиарды. Но не уважение. Не равенство. Аналогия с колониальной эпохой напрашивается сама: британцы в Индии тоже давали рупии и железные дороги, но индийского раджи за стол не сажали. "Ты - наш, но не совсем наш". Литота, да? "Не совсем". А на деле- никогда.

Европа - это империя, которая притворяется республикой. И этот визит во Львов - с чествованием павших, с министром иностранных дел в придачу - лишь подчеркивает цинизм. "Мы чтим ваших мертвых, но живому - кивок". Беспощадно? Да. Но иначе нельзя. Потому что война не терпит полутонов. Она требует честности, а Европа отвечает только расчетом.

В итоге что? А то, что такая Европа не победит. Не потому, что слабая. А потому, что лживая. Лживая в самой своей сути. И пока короли будут отводить взгляд от протянутых рук, настоящего альянса не будет. Только сделка. Только бизнес на крови. И Украина, дай бог, однажды это поймет. И скажет: "Спасибо за деньги. А уважение - оставьте себе. Мы его заработаем сами".

И последнее, что хочется выкрикнуть в эту пустоту европейского самодовольства: хватит! Хватит прятаться за традиции, когда речь идет о жизни и смерти. Хватит миллиардов без души. Хватит кивков вместо рукопожатий. Потому что история судит не по чекам, а по жестам. И этот жест 79-летнего короля Швеции войдет в анналы как символ того, чем на самом деле является "европейская семья" для тех, кто сражается на передовой. Не семьей. А удобным соседом, который помогает, но никогда не обнимет. Никогда не признает равным. И от этого горького осознания никуда не деться.

Европа пусть дальше играет в свои средневековые игры. Только пусть не удивляется, когда однажды лодка, которую она так усердно раскачивает, перевернется. И тогда уже никто не подаст руки. Никому.