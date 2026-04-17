В Азербайджане создана новая специальность
Расширен список специальностей на уровне бакалавриата высшего образования.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал Али Асадов.
Согласно решению, в указанный список добавлена специальность "управление недвижимостью".
Отметим, что в Азербайджане специальности бакалавриата в основном формируются по группам специальностей. В настоящее время в стране существуют I, II, III, IV и V группы, в рамках которых преподаются сотни специальностей.
В последние годы предпринимаются регулярные шаги по созданию новых специальностей и расширению существующего списка с учетом требований рынка труда. Эти изменения не только увеличивают возможности выбора для абитуриентов, но и расширяют доступ к современным профессиональным направлениям.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре