В Азербайджане создана новая специальность

Расширен список специальностей на уровне бакалавриата высшего образования.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал Али Асадов.

Согласно решению, в указанный список добавлена специальность "управление недвижимостью".

Отметим, что в Азербайджане специальности бакалавриата в основном формируются по группам специальностей. В настоящее время в стране существуют I, II, III, IV и V группы, в рамках которых преподаются сотни специальностей.

В последние годы предпринимаются регулярные шаги по созданию новых специальностей и расширению существующего списка с учетом требований рынка труда. Эти изменения не только увеличивают возможности выбора для абитуриентов, но и расширяют доступ к современным профессиональным направлениям.