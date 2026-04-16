В Турции задержали 83 человека в связи со стрельбой в двух школах

В связи со стрельбой в школах турецких городов Шанлыурфа и Кахраманмараш задержаны 83 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Генеральном управлении безопасности Турции.

"В отношении 83 лиц, уличенных в публикациях и деятельности, содержащих элементы прославления преступлений и преступников, а также направленных на нарушение общественного порядка, принято решение о задержании, и в их отношении применены процессуальные меры.

Кроме того, ограничен доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях, закрыты 93 группы в Telegram", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что судебные процедуры в отношении подозреваемых продолжаются в многоплановом порядке.

Ранее мы сообщали, что 14 апреля 19-летний парень устроил стрельбу в школе в провинции Шалыурфа в Турции. Кроме того, 15 апреля ученик 8-го класса совершил вооруженное нападение на школу в Кахраманмараше.