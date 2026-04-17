ЦБА и МВФ обсудили макроэкономическую стабильность и региональные вызовы

Центральный банк Азербайджана и Международного валютного фонда (МВФ) обсудили макроэкономическую стабильность и региональные вызовы.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя председателя ЦБА Алияра Мамедъярова с заместителем исполнительного директора МВФ Бо Ли, организованной в рамках Весенних встреч в США, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

В ходе своего выступления Алияр Мамедъяров проинформировал участников о мерах по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане, поддержке устойчивого развития, а также о текущем состоянии проектов, реализуемых при поддержке инициатив и помощи МВФ.

Отмечается, что на встрече приняли участие министры финансов и председатели центральных банков стран Кавказа и Центральной Азии. Были обсуждены экономические риски и вызовы, с которыми сталкивается регион, а также необходимые политики и реформы для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности.