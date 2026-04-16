На дорогах ухудшится видимость

Обнародован прогноз ситуации на автомобильных дорогах на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 17 апреля в ночные и утренние часы в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах видимость будет ограничена. Ожидается, что она составит 500-1000 метров.

