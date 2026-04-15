В этих случаях размер алиментов может быть уменьшен

Размер алиментов, установленных для содержания детей, в определенных случаях может быть уменьшен.

Согласно Семейному кодексу, размер алиментов на содержание детей может быть снижен судом с учетом семейного и материального положения сторон, а также других заслуживающих внимания обстоятельств.

Для этого необходимо доказать тяжелое семейное и материальное положение лица, наличие заболевания или другие обстоятельства, усложняющие его положение.

Лицо, выплачивающее алименты, для их уменьшения в первую очередь должно обратиться с заявлением в медиативную организацию.

Если в ходе медиации сторонам не удастся достичь соглашения об уменьшении алиментов, плательщик может обратиться в суд с исковым заявлением о снижении их размера.