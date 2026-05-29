Вэнс о прогрессе в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах с Ираном.

"Я думаю, трудно точно сказать, когда именно или подпишет ли президент Трамп меморандум о взаимопонимании. Мы обсуждаем несколько формулировок. Я считаю, что мы добились здесь большого прогресса. Очевидно, что иранцы хотят сделку и хотят открыть Ормузский пролив. Мы хотим, чтобы они открыли Ормузский пролив. Мы ведем с ними переговоры. Мы считаем, что они ведут переговоры, по крайней мере пока, добросовестно, и мы добиваемся определенного прогресса. Надеемся, что мы продолжим добиваться прогресса", - сказал Вэнс.