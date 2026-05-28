"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций

"Кристал Пэлас" одержал победу над "Райо Вальекано" в финальном матче Лиги конференций-2025/26 - 1:0. Игра прошла на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге (Германия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета, который отличился на 51-й минуте.

В первом тайме матч был остановлен на несколько минут из-за того, что болельщику испанской команды стало плохо, ему оказывали помощь.

Обе команды впервые играли в финале еврокубкового клубного турнира и обе по итогам сезона-2025/26 не смогли квалифицироваться в еврокубки через свои национальные чемпионаты. "Кристал Пэлас" занял 15-е место в АПЛ, "Райо" стал восьмым в Ла Лиге. Таким образом, благодаря этой победе "орлы" завоевали путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.