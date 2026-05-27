Стабильность и мир в Грузии являются результатом нашей дружбы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал сегодня Президент Грузии Михеил Кавелашвили на встрече с азербайджанцами в Джума-мечети в Тбилиси.

"Я считаю Президента Ильхама Алиева своим большим другом. И вы должны это знать. На фоне происходящих сегодня вокруг нас событий стабильность и мир, существующие в Грузии, являются результатом именно этих дружеских отношений. У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией. Армения также уже присоединилась к сотрудничеству мирным путем. Идея мирного Южного Кавказа зародилась именно здесь", - сказал он.

Кавелашвили отметил, что вопросы социальной интеграции проживающих в Грузии азербайджанцев находятся в центре внимания правительства Грузии, его лично и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В ходе моего визита в Азербайджан Президент Ильхам Алиев говорил о большой любви между нашими народами. Он отметил, что мы живем в одном регионе, мы вместе, и между нашими народами существуют особые дружественные отношения", - сказал он.

По его словам, Президент Ильхам Алиев также поинтересовался тем, как живут и учатся проживающие в Грузии азербайджанцы и на каком уровне они владеют государственным языком:

"Действительно, это очень важный вопрос. Необходимо, чтобы каждый гражданин Грузии, независимо от национальной принадлежности, знал государственный язык. Сегодня здесь присутствует и молодежь. Чуть ранее один из представителей старшего поколения заговорил со мной на грузинском языке, и это меня очень радует. Мы веками живем в этой стране вместе, мы едины, и Грузия - наша общая родина. Поэтому нам важно знать государственный язык. Мы также заинтересованы в реализации социальных проектов по этому вопросу и готовы их поддерживать".