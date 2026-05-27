Пашинян пригрозил Карапетяну тюрьмой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Карапетян еще десятилетие не сможет покинуть страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в видеообращении.
Пашинян назвал Карапетяна шпионом, действующим против интересов Армении.
Он также обвинил его в краже электроэнергии, имея в виду заявления правоохранителей о том, что прежнее руководство "Электрических сетей Армении" занималось махинациями и накрутками за счет абонентов.
В завершение своего видеообращения Пашинян также пригрозил Карапетяну тюремным заключением.
