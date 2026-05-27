Сахиль Бабаев назвал одно из основных направлений бюджетной политики Азербайджана

Одним из основных направлений бюджетной политики являлось увеличение ненефтяных доходов.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и AzTV заявил министр финансов Сахиль Бабаев.

"Когда мы подготовили и представили в Милли Меджлис рамочную программу на 2026 год и последующие три года, одной из главных поставленных перед нами целей было ежегодное увеличение ненефтяных доходов в государственном бюджете Азербайджана, сокращение нефтяных доходов и обеспечение растущих потребностей бюджетных расходов именно за счет наших ненефтяных доходов. Потому что это - наша стабильность, это - наше будущее развитие, это - сохранение нефтяных ресурсов и ресурсов Нефтяного фонда для будущих поколений. Если подходить с этой точки зрения, то результаты первых 4 месяцев достаточно успешны. В текущем году наши ненефтяные доходы были исполнены примерно на 77 млн манатов выше прогноза. По сравнению с предыдущим, 2025 годом, это больше на 5 процентов - на 372 млн манатов", - сказал он.