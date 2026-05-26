Сотрудники поезда Баку–Тбилиси–Баку прошли спецподготовку

Специалистами Государственного таможенного комитета проведено обучение таможенным процедурам для сотрудников, работающих в пассажирских поездах по маршруту Баку-Тбилиси-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Отмечается, что обучение было организовано с целью повышения знаний и практических навыков о таможенных процедурах, применяемых при пересечении границы.

В ходе обучения участникам на основе специальной презентации была предоставлена информация о цели, этапах и направлениях таможенного контроля, правилах поведения проводников при таможенном контроле, контроле багажа, запретах и ограничениях, индикаторах риска, мобильном приложении smart customs и других вопросах, а также были подробно даны ответы на интересующие их вопросы.