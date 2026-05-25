Пользователей Windows призвали срочно обновить антивирус Microsoft

Компания Microsoft выпустила экстренные обновления безопасности для Windows после обнаружения двух критических уязвимостей во встроенных механизмах антивирусной защиты. Одна из проблем затрагивает Microsoft Defender и классифицируется как уязвимость нулевого дня, сообщает Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уязвимость CVE-2026-45498 позволяет злоумышленникам инициировать отказ в обслуживании (DoS) и потенциально использовать брешь для компрометации системы. В Microsoft отметили, что до выхода патча механизмов защиты от данной атаки не существовало, поэтому пользователям рекомендуют как можно быстрее установить обновления.

Вторая проблема получила идентификатор CVE-2026-41091 и связана с компонентом Microsoft Malware Protection Engine, отвечающим за работу антивирусного движка Windows. Исправление также включено в последнее обновление безопасности.

Чтобы установить патч "Обновление механизма обнаружения угроз для Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (версия 1.451.92.0)", нужно открыть "Настройки" и в разделе "Центр обновления Windows" нажать на кнопку проверки наличия обновлений.