В дни WUF13 за медпомощью обратились 52 человека

В ходе тринадцатой сессии Всемирного форума городов WUF13 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 52 обращения от участников мероприятия.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, из числа обратившихся к дежурившим на территории форума и в других выделенных локациях бригадам скорой помощи 10 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения.

В частности, одному пациенту оказали помощь в Клиническом медицинском центре, еще одному - в Центральной больнице нефтяников, двоих направили в модульную больницу в Мехеммеди при Сабунчинском медицинском центре, а шестерых - в Ени Клиника. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

В TƏBİB отметили, что помимо службы скорой и неотложной помощи к медицинскому обеспечению форума были привлечены еще четыре медучреждения.

В период проведения мероприятия обращения поступали в основном от граждан Азербайджана, Кении, Италии, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Намибии, Эфиопии, Сербии, Зимбабве, а также Боснии и Герцеговины.

Наиболее распространенными причинами обращений стали острые респираторные заболевания, головные боли и повышенное артериальное давление.

Сообщается, что для обеспечения медицинского сопровождения форума по различным территориям были распределены 37 автомобилей скорой помощи, а всего в усиленном режиме работали 93 бригады, обслуживавшие места проведения мероприятия и гостиницы.

Кроме того, сотрудники TƏBİB в дни форума круглосуточно координировали работу бригад скорой помощи из Главного оперативного центра.