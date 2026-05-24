Проходит два года со дня возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

Как передает Day.Az, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в целях обеспечения освобождения от оккупации сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики, 19 апреля 2024 года был подписан протокол по результатам 8-ой встречи 19 апреля 2024 года между Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В целях реализации вышеуказанного протокола на основе геодезических измерений на местности по координатам линии границы было проведено уточнение и составлен Технический протокол о результатах совместных полевых работ, содержащий Протокол-описание прохождения соответствующей линии границы.

15 мая 2024 года состоялась очередная 9-я встреча комиссий на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, где был согласован вышеуказанный Технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий.

В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы,.

24 мая 2024 года территории указанных сел перешли под контроль Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.