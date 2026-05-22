Президент Парагвая поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Господин Президент.
От имени народа и правительства Парагвая, от себя лично рад передать Вам искренние поздравления в связи с Днем независимости Азербайджанской Республики.
По случаю этого знаменательного праздника желаю братскому народу Азербайджана мира, благополучия и процветания.
Желаю дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.
Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".
