Банк Республика в свой день рождения вручил клиентке автомобиль

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана - сегодня отмечает 34 года своей деятельности. Основанный в 1992 году, Банк за эти годы внес вклад в развитие экономики страны и завоевал доверие миллионов клиентов благодаря современным и инновационным услугам.

В этот знаменательный день Банк Республика подарил радость одной из своих клиенток, вручив ей автомобиль. Так, главной победительнице второго тиража ломбардной лотереи "Золотой выбор" был передан автомобиль BYD Destroyer.

Отметим, что клиентка, выигравшая автомобиль, получила право участия в лотерее, оформив в Банке Республика ломбардный кредит на сумму 1 000 AZN.

Во втором тираже приняли участие клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 1 января по 1 мая 2026 года, а также участники первого тиража. Всего в лотерее было зарегистрировано более 20 000 клиентов и около 200 000 лотерейных шансов, принадлежащих им.

Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.

Отметим, что автомобиль предоставлен компанией "Group Motors" - официальным дилером BYD в Азербайджане.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.

