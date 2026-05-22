Кярки и Марукян

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении потребовали представить доказательства принадлежности нахчыванского села Кярки Азербайджану.

Председатель партии "Светлая Армения" и горе-дипломат Эдмон Марукян на своей странице в Facebook пожаловался на то, что Google указал на карте это село под правильным названием и как часть территории Азербайджана.

Прежде оно фигурировала на картах под вымышленным названием "Тигранашен" и значилось как часть Армении. Там к этому так привыкли, что никак не могут выйти из кризиса между фантазией и реальностью. Последняя пока что терпит поражение. Марукян как и прочие реваншисты продолжает пребывать в болезненном заблуждении, что азербайджанское село называется вовсе не Кярки, а Баку еще должен доказать, что оно принадлежит азербайджанцам.

Обиженный богом Марукян пишет, что Азербайджан, мол, до сих пор "не представил Армении ни одного документа или правового основания, согласно которому "Тигранашен", находящийся на территории Армении, является анклавом и не входит в состав суверенной территории Армении". По мнению убогого, нет никакой правовой основы, никаких материалов, которые убедили бы армян, что они захватили чужое.

Пардон, а почему это Азербайджан должен представлять Армении какие-то доказательства? Оккупируя село в 1990 году, Армения не представляла Баку никаких доказательств армянского происхождения населенного пункта. Она просто захватила его и переименовала. Кстати, Марукян повторяет то, что говорил в первые послевоенные годы Никол Пашинян, утверждавший, что для существования азербайджанских анклавов на территории Армении нет никаких правовых основ.

А мы и не спорим. Конечно же, нет. Передача Армении территорий, принадлежащих азербайджанским селам, действительно, не имела под собой никаких правовых оснований. Земля была украдена, нагло и под предлогом "братской поддержки".

Кярки постигла та же участь, что газахские села. Когда-то Баганис-Айрым. Ашагы и Юхары Аскипара и другие находились полностью на территории Азербайджанской ССР. Но лоббировавшие интересы армянства в Кремле чиновники обеспечили передачу армянам территорий вокруг сел для якобы сельскохозяйственных работ. У бедняжек, видите ли, не было, где пасти скот и что-то там сеять. Постепенно отданные армянам пастбища и поля расширялись, и вскоре все села оказались эксклавами на территории соседней республики.

То же самое произошло с Кярки.

В 1929 году, когда Азербайджаном руководил мерзавец, палач азербайджанского и казахского народов Левон Мирзоян, Армении были переданы многие нахчыванские села. В 1938 году армяне получили из рук советской власти значительную часть земель вокруг села Карки. В результате село было полностью изолировано от Азербайджана и превратилось в эксклав, который был оккупирован в 1990 года.

За несколько дней до событий 20 января в Баку, армяне, ожидавшие прибытия им на подмогу советской армии, сделали попытку захватить Нахчыванскую Автономную Республику. Обстрелы нахчыванской территории начались еще в конце 1989 года, а с приближением часа "х" усилились. Несмотря на серьезное сопротивление, в январе при поддержке 7-й армии Минобороны СССР армяне заняли село Кярки. Село несколько часов оборонялось силами 30 жителей и трех милиционеров, которые противостояли двум тысячам до зубов вооруженных армян. Защитники села держались до последнего патрона.

Захватив Кярки, армяне переименовали его в "Тигранашен" и незаконно заселили. До армянской оккупации в Кярки жили только азербайджанцы, население составляло накануне 1990 года 500 человек. Сегодня в "Тигранашене" проживает менее 150 человек. Сплошь армяне.

Село имеет стратегическое расположение, и армяне давно положили на него глаз, однако не решались что-то предпринимать, пока не заручились поддержкой советской армии. Село должно было быть захвачено, чтобы превратить его в плацдарм дальнейшего наступления на Нахчыван. В селе были разрушены 46 домов, сельский клуб, библиотека, фельдшерские пункты, школа и сельское кладбище.

Кярки и сегодня продолжает сохранять свою значимость. Не случайно в Армении так всполошились, когда после 44-дневнорй войны пошли слухи о перспективе возвращения села Азербайджану. В тот период бывший премьер-министр Армении Грант Багратян рассказывал журналистам страшилки о том, что после возвращения Кярки, армяне больше не смогут ездить в Сюник, а Армения завершится Араратской областью. "Азербайджан взял Армению как бастурму и режет ее", - напугал журналистов Багратян.

Экс-премьер Армении доказательств не требовал, но предупреждал Пашиняна, что прежде, чем возвращать азербайджанские анклавы, нужно будет спросить разрешения парламента. А зачем? Если парламент не разрешит, Кярки останется армянам? Нет, конечно, территория все равно вернется, только это будет сделано менее приятным для армянской стороны способом и оставит более неприятные последствия, чем просто моральные терзания Марукяна или Багратяна.

Напомним, что в мае 2024 года Армения добровольно передала Азербайджану Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района. Незамедлительно была проведена делимитация и демаркация границы. На армянской стороны в те дни поднялись на ноги все реваншистские силы и прочие отморозки, в адрес мировых столиц и международных организаций полетели кляузы. Но никто не мог в этот процесс вмешаться. Потому что все происходило в рамках двусторонних договоренностей и обеспечения законных прав Азербайджана. Ереван сделал все добровольно, чтобы не пришлось пережить еще один 20-й год. Баку недвусмысленно предупредил, что не собирается забывать о своих эксклавах, а также дал понять, что Ереван может не надеяться заполучить непонятно каким образом появившийся в глубине азербайджанской территории армянский эксклав - село Башкенд в Гедабеке. Правда, Пашинян одно время доказывал, что у армянского "Арцвашена" есть правовые обоснования, а вот у Аскипары или Баганис-Айрыма - нет. Но в дальнейшем все же оставил эти глупости.

Зато их подобрали реваншисты. И сегодня какой-то никчемный Эдмон Марукян сидит и требует от Азербайджана доказательств принадлежности Кярки.

Доказательств захотели? Будут, будут вам доказательства, товарищи реваншисты. Только потом обижайтесь на себя.