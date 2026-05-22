Ибрагимович анонсировал бой с Тайсоном Фьюри

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович провел "битву взглядов" с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжелой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри, намекнув, что выйдет на ринг против него 1 сентября в Дублине (Ирландия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом он написал в соцсети Х.

"Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине, Ирландия. Сделаем бокс снова великим", - подписал Ибрагимович фото опубликованное на его странице.

Тайсону 37 лет. В своем профессиональном рекорде британец имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а еще один бой был признан ничьей.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. Швед играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Последней его командой стали "россонери".