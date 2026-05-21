Xiaomi анонсировала бюджетный планшет Poco Pad C1 с дисплеем с повышенной частотой обновления и процессором Snapdragon.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GSMArena.

Новинка оснащена 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2048х1280 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Также отмечается, что частота опроса сенсорного экрана составляет 180 Гц.

За производительность планшета отвечает бюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Poco Pad C1 предлагается в нескольких модификациях: с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.

Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Среди прочих характеристик отмечается наличие основной и фронтальной камер с разрешением 8 и 5 Мп соответственно.

Poco Pad C1 будет доступен в черном и синем цветах. Информацию о стоимости и сроках начала продаж компания раскроет позднее. Этот планшет уже был представлен в апреле под другим названием - Redmi Pad 2 9.7.