В Венгрии планируют внести поправку в конституцию В Венгрии планируют закрепить в конституции ограничение срока полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, соответствующую поправку продвигает партия нового премьер-министра Петера Мадьяра.
Согласно инициативе, один человек не сможет занимать пост главы правительства более двух сроков подряд или в общей сложности более восьми лет.
