В Венгрии планируют внести поправку в конституцию

В Венгрии планируют закрепить в конституции ограничение срока полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, соответствующую поправку продвигает партия нового премьер-министра Петера Мадьяра.

Согласно инициативе, один человек не сможет занимать пост главы правительства более двух сроков подряд или в общей сложности более восьми лет.