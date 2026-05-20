Иран и Азербайджан обладают большим потенциалом сотрудничества в градостроительстве

Существует значительный потенциал для расширения сотрудничества между Ираном и Азербайджаном в сфере градостроительства.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Гуламреза Каземиан Ширван.

Он рассказал о перспективах взаимодействия между двумя странами в области городского развития.

Заместитель министра поблагодарил азербайджанскую сторону за организацию WUF13 в Баку, отметив, что подобные международные мероприятия служат важной платформой для обмена опытом между странами региона.

"Мы благодарим правительство Азербайджана за организацию WUF13. Отрадно, что эта конференция проходит в стране, находящейся в непосредственной близости от нас", - сказал он.

Г. Каземиан Ширван отметил, что исторические и культурные связи между Ираном и Азербайджаном способствовали формированию схожих подходов в сфере градостроительства и архитектуры.

"Между Ираном и Азербайджаном существует множество общих черт в градостроительстве и архитектуре, основанных на исторических корнях и культурной близости. Это создает возможности для расширения сотрудничества в сфере городского развития", - отметил он.

По его словам, взаимодействие может охватывать разработку планов городского развития, строительство жилых кварталов, а также реализацию крупных и малых инфраструктурных проектов.

"Существуют широкие возможности для сотрудничества в подготовке градостроительных планов, реализации проектов в сфере урбанистики и жилищного строительства. Иран обладает значительным опытом как в государственном, так и в частном секторах, и готов делиться этими наработками. В стране работают консалтинговые, архитектурные и строительные компании с большим профессиональным опытом", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Азербайджан в последние годы накопил важный опыт в сфере градостроительства и архитектуры, что создает основу для взаимного сотрудничества государственных структур, частного сектора и неправительственных организаций.

Г. Каземиан Ширван добавил, что на данный момент взаимодействие между странами носит преимущественно научно-исследовательский характер, однако в будущем планируется переход к практической реализации совместных проектов.

Он также затронул возможности изучения опыта градостроительных проектов, реализуемых в Карабахском регионе, а также практик развития прибрежных территорий Каспийского моря.

"В настоящее время сотрудничество носит в основном исследовательский характер, но мы стремимся к тому, чтобы оно перешло на уровень проектирования и реализации", - сказал он.

Замминистра сообщил, что в ближайшее время ожидается подписание меморандума о сотрудничестве в сфере градостроительства и архитектуры между профильными структурами двух стран.

В заключение он подчеркнул, что расширение сотрудничества в этой сфере внесет важный вклад в региональное развитие и обмен профессиональным опытом.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.