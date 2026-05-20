В рамках WUF13, который проходит в Азербайджане, Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) обеспечивает комфортную, бесперебойную и безопасную перевозку гостей и участников мероприятия автобусами марки Neoplan и электробусами.

Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, перевозка прибывающих в Азербайджан участников форума осуществляется из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В рамках WUF13 функционируют в общей сложности 9 HUB-центров, 2 конечных пункта и более 67 промежуточных остановок.

Сообщается, что в рамках WUF13 было перевезено около 70 тысяч пассажиров.