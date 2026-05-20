В ОАЭ сбили 6 дронов, летевших к важным объектам

За последние 48 часов системы ПВО перехватили шесть вражеских дронов, нацеленных на гражданские и стратегические объекты в ОАЭ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Минобороны страны в X.

Отмечается, что жертв в результате атаки нет.

17 мая рядом с АЭС "Барака" в ОАЭ начался пожар из-за атаки дронов. Станцию атаковали три БЛПА: два из них удалось перехватить, третий вызвал пожар. Радиационный фон и работа станции не нарушены, в результате происшествия никто не пострадал. Реакторы работают в обычном режиме. Минобороны сообщило, что все дроны летели со стороны Ирака.